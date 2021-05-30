النيل للتطوير تبدأ التفاوض على أراض في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

بكر بهجت _ تدرس شركة النيل للتطوير العقاري، إقامة مشروعات جديدة في عدة مناطق تتصدرها مدينتا العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وبدأت بالفعل محادثات للتعرف على الأراضي المتاحة والمساحات التي يمكن الحصول عليها، ومن المقرر أن تبدأ التفاوض رسميًّا عليها خلال الفترة المقبلة، وفق محمد طاهر رئيس مجلس إدارة الشركة.

أضاف طاهر في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن الخطة الحالية للشركة تتمحور حول مشروع البرج الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة North 31، حيث رصدت نحو 850 مليون جنيه للبدء في أعمال الإنشاءات والمقرر لها البدء خلال النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية 2021، لافتًا إلى أن تكلفة الإنشاءات ستصل إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو المقبل وحتى شهر يوليو من عام 2025.

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وتابع طاهر، أن الشركة وضعت عدة مناطق على رأس اهتماماتها للتوجه إليها في خطتها التوسعية، وذلك بناءً على الدراسات السوقية التي قامت بها والتي أظهرت مدى الإقبال الكبير على منطقة شرق القاهرة وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضًا مدينة العلمين الجديدة لما تتمتعان به من جذب استثماري كبير واهتمام حكومي، لافتًا إلى أن الشركة تخطط للتوجه بمشروعات جديدة إلى المنطقتين وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الشركة نهاية الأسبوع الماضي، عن تحقيقها مبيعات تتخطى 1.2 مليار جنيه من مشروعها الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة «North 31» فيستيفال تاورز، وذلك خلال شهرين، ويصل حجم المبيعات المستهدف من المشروع إلى 4.5 مليارات جنيه ومن المقرر بدء التسليم خلال 4 سنوات، فيما تصل قيمة المبيعات المستهدفة بالعام الجاري إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

وكشف طاهر، عن حصول الشركة على القرار الوزاري للمشروع، وجارٍ حاليًا إنهاء التراخيص متوقعًا بدء عمليات الحفر خلال شهر ونصف الشهر من الآن، موضحًا أن المساحة الإجمالية للمشروع تصل إلى 18 الف متر مربع بارتفاع 131 مترًا وعدد أدوار 31 دورًا و5 أدوار تحت الأرض بإجمالي 36 دورًا، وهو مبنى تجاري إداري طبي فندقي.

وأعلنت شركة النيل للتطوير العقاري مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة «CFM» إحدى شركات مجموعة أوراسكوم لتقديم حلول إدارة المرافق، وكذلك مع مكتب الاستشاري أسعد سلامة وعدد من المكاتب العالمية لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع، وأيضًا هاني سعد للابتكارات للتصميمات الداخلية، وشركة «كاد» المتخصصة في عمليات تشغيل وإدارة المباني الإدارية والمولات ولديها خبرات في إدارة أشهر المراكز التجارية وجذب البراندات العالمية.

ونفذت شركة النيل سلسلة مشروعات بالتجمع الخامس بلغ إجمالي المساحة المبنية بها نحو 200 ألف متر مربع حتى الآن، وفي العام 2018 تم الإعلان عن الاندماج بين شركتي النيل والأهرام لتأسيس كيان مشترك.