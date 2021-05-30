أوراسكوم بيراميدز تضخ 200 مليون جنيه لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الصوت والضوء

فاروق يوسف _ كشف المهندس هشام جاد الله، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، عن اقتراب موعد توقيع العقود النهائية لمشروع تطوير الصوت والضوء، مستعرضًا تفاصيل تطوير المشروع، والتكاليف الاستثمارية لبعض البنود.

وألمح جاد الله، في حديث لـ دوت الخليج، إلى آخر ما توصلت إليه أوراسكوم بيراميدز في مشروع تطوير منطقة الأهرامات، والذي من المخطط الانتهاء منه على مراحل مختلفة خلال العام الحالي والقادم.

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وقال، إنه يجري الآن وضع المسودة النهائية لعقود مشروع الصوت والضوء، ومن المقرر توقيعها مع وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التشغيل التجريبي للمشروع خلال عامين من بدء التوقيع.

أضاف أن ملامح تطوير مشروع الصوت والضوء تتضمن المنطقة بأكملها حيث تحديث العرض والمسرح بكل جوانبه واستحداث أجهزة عرض على أعلى مستويات التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، كما يتضمن المشروع المحلات والمطاعم والمكاتب الإدارية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية من كابلات الكهرباء والفايبر واستخدام محطات تقوية لضمان تنفيذ عملية التطوير المستهدفة والمطلوبة.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 200 مليون جنيه، وتشمل أنظمة تكنولوجية وأجهزة عرض حديثة، بالإضافة إلى ملحقات أخرى، بخلاف التكاليف الاستثمارية المقرر إضافتها لبعض البنود الأخرى الممثلة في العمليات الإنشائية في المباني والمكاتب الإدارية.

وأوضح أنه سيتم الترويج لعروض الصوت والضوء بطريقة مختلفة لاستقطاب أكبر عدد من الزوار، وعدم اقتصار زيارتهم على مرة واحدة فقط.

وأكد أن أوراسكوم ستستمر في إحداث عمليات التطوير على مدار الخمسة عشر عامًا المقبلة، لتقديم خدمات ترفيهية وثقافية مختلفة للسائحين والزائرين من المصريين في منطقتي الأهرامات والصوت والضوء.

وكشف جاد الله أيضًا عن آخر تطورات مشروع خدمات منطقة الأهرام، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال، إن المشروع يحوي مراحل مختلفة، فهو يتضمن عدة أجزاء، هي: مركز الزوار، صالة عرض وثائقي وبرامج تكنولوجية ومنطقة محلات وبازارات، ومجمع مطاعم وكافيهات.

وأوضح، أن أوراسكوم بيراميدز استطاعت أن تنتهي من تنفيذ جزء كبير من عمليات التطوير، وأوشكت على الانتهاء من جزء آخر، حيث ستنتهي من افتتاح مجمع المطاعم الذي يشمل 7 مطاعم وكافيهات، خلال شهر سبتمبر المقبل، كما قامت من باستحداث برنامج خاص باستقبال السائحين.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركة لتوريد أتوبيسات كهربائية لاستقبال الزائرين، وتم اختبار أول أتوبيس من قبل أساتذة كلية الهندسة في جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد أيضًا لتجهيز منطقة خاصة للفاعليات والأحداث الرياضية بالإضافة إلى منطقة للمنطاد الثابت، كما يجري التشاور مع بعض الجهات لتهيئة قسم خاص للمنتجات اليدوية المصرية وتحديدًا صناعات الحلي والمنسوجات والزخارف والتحف والأنتيكات.

وأشار إلى أن أوراسكوم بيراميدز سوف تقوم بضخ نحو 350 مليون جنيه استثمارات في تطوير منطقة الهرم خلال المشروع.

وقال إن تمويل المشاريع يعتمد على كلٍّ من التمويل الذاتي والتمويل البنكي، والهدف من ذلك إقامة مشاريع على مستوى عالٍ من الجودة، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات المصرية والبنوك.

وأشار إلى أن مشروع تطوير منطقة الهرم نال العديد من الإشادات الدولية من منظمة اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية إلى جانب بعض السفارات الأجنبية.