المصرف المتحد يخاطب البنك المركزي المصري لعقد عمومية لإقرار زيادة رأس المال

إسلام فضل _ قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، إن البنك أرسل خطابًا إلى البنك المركزي المصري المصري لتحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لإقرار زيادة رأس المال، والسير في إجراءاتها.

أضاف القاضي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أنه سيتم خلال الجمعية اعتماد زيادة رأسمال المصرف المتحد من 3.85 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 1.15 مليار جنيه ليكون في مقدمة البنوك في التوافق مع قانون البنك المركزي المصري الجديد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية.

Your browser does not support the video tag.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن زيادة رأس المال سيتم تمويلها من حقوق الملكية، التي تبلغ حاليًا نحو 9 مليارات جنيه، وهو ما يعكس اتجاه المصرف لتوسيع أعماله بقوة في السوق المصرية والاستفادة من زيادة رأس المال.

ويلزم قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي، البنوك التجارية برفع الحد الأدنى لرأسمالها من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 10 أضعاف، ومنح القانون البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها مع اشتراطات رأس المال الجديدة، إما عن طريق استدعاء أموال من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات أو ضخ أموال من خلال المساهمين.

ويستهدف البنك المركزي المصري من رفع رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي بمصر في مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرة وحدات القطاع على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًّا وعالميًّا.