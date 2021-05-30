بنك مصر يمنح 315 مليون جنيه لصالح 6 عملاء ضمن مبادرات السياحة

أمنية إبراهيم _ كشف عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن موافقة البنك على منح تمويلات بقيمة 315 مليون جنيه –حدودًا مصرحًا بها- ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المصري الخاصة بدعم قطاع السياحة، لصالح 6 عملاء.

وأضاف المغربي، في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج» أن إجمالي محفظة السياحة بقطاع الائتمان المركزي المصرح بها لدى بنك مصر، يبلغ نحو 2.14 مليار جنيه.

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وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن التعديلات الأخيرة على مبادرتي السياحة لتجديد وإحلال الفنادق وتمويل مصروفات الصيانة وأجور العاملين، من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على كلٍّ من البنوك والعملاء.

أضاف المغربي، أنه على صعيد مبادرة إحلال وتجديد الفنادق فقد شملت التعديلات زيادة نسبة مساهمة البنك لتصبح 90% من إجمالي التكاليف الاستثمارية لعملية الإحلال والتجديد وذلك بدلًا من 75%، وهو ما يخفض من نسبة مساهمة العملاء في التكاليف الاستثمارية خاصة في ظل الظروف الحالية ويمثل مزيدًا من الدعم والمساندة للعملاء من قطاع السياحة.

ولفت المغربي، إلى أن زيادة نسبة الضمانة الممنوحة للبنوك من شركة ضمان مخاطر الائتمان لتصبح 70% من التسهيلات الممنوحة للعملاء بدلًا من 60%، تعمل على تقليل المخاطر الائتمانية لدى البنوك وتحفزها على منح قروض بصورة أوسع في نطاق المبادرة.