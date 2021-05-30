التسوق عبر تطبيق تيك توك يقفز 553% في 12 شهرا

سي ان بي سي _ ارتفعت نسبة التسوق عبر تطبيق تيك توك بـ 553% في الأشهر الـ 12 الماضية، مع تحول المزيد من المستخدمين إلى هواتفهم المحمولة لإجراء عمليات الشراء.

وتستخدم منصة الفيديو القصيرة الشهيرة هاشتاج “TikTokMadeMeBuyIt” لتعزيز عمليات الشراء لديها .

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وتُعتبر هذه الزيادة أعلى بثلاث مرات تقريبًا من إنستغرام والتي بلغت نسبتها 189%، وفيسبوك التي وصلت لـ 160% في نفس الفترة.

ولكن رغم هذه الزيادة لا يزال إنستجرام هو الأكثر شعبية للتسوق الرقمي بنسبة 64%، يليه فيسبوك بنسبة 45%، ثم تيك توك بنسبة 24%.

كما شهد موقع Pinterest نموًا بنسبة 356% في المشتريات على مدار الـ 12 شهرا الماضية.

وشهدت التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا على مدار العام الماضي، حيث أمضى المستهلكون وقتًا أطول في استخدام التطبيقات الاجتماعية بسبب الإغلاق الذي شهدته أغلب دول العالم.