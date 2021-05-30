وزير المالية: دعم كامل للمصدرين.. بداية من الشحن وحتى توفير السيولة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك مناقشات جارية الآن حول التصور النهائي للبرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي سيطبق اعتبارًا من مطلع شهر يونيو المقبل، بما في ذلك مكونات البرنامج والأعباء المالية المترتبة عليه، متوقعًا حسم هذه الأمور في غضون أسبوعين والإعلان عن التفاصيل عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات.

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج: «كل الدعم لملف الصادرات والأمور المرتبطة به مثل الشحن الجوي وإقامة المعارض وكذلك توفير السيولة.. فالصادرات بالنسبة لمصر قضية استراتيجية بامتياز».

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ومن ناحية أخرى، استبعد وزير المالية طرح سندات دولية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لعدم وجود حاجة لذلك، وقال: «لا يوجد على أجندة الوزارة أي إصدارات لأدوات دين بالأسواق الدولية خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة، ولا نعلم توقيت الطرح الدولي المقبل».

وأكد وزير المالية أن السندات الخضراء تعد أحد البدائل المتاح اللجوء إليها خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن نجاح طرح السندات الخضراء الذي أصدرته الدولة أثمر اعتمادها ضمن أدوات التمويل المتاحة.

وحول فرص طرح سندات الاستدامة، قال معيط: «تم الحديث مع المؤسسات الدولية حول ظهور تجربة أو اثنتين في العالم لإصدار ما يسمى بسندات الاستدامة وبالتالي قررنا دراستها، ونحن حاليًا في مرحلة الدراسة.. ولكن الدراسة لا تعني بالضرورة الاتجاه لطرحها خاصة أننا لا نمتلك الخبرة الكافية بها وعلينا فهمها في المقام الأول».

وأوضح معيط أن الدراسة قد تستغرق نحو 3 أشهر على الأقل وستحدد ما إذا كانت هذه النوعية من السندات ذات فائدة لاحتاجات مصر حتى يتم اعتمادها ضمن بدائل التمويل المتاحة على غرار السندات الخضراء التي خضعت للدراسة ثم التجربة، وبعد نجاحها تم إقرار ضمها لمحفظة الإصدارات السنوية، لافتًا إلى أهمية توافر مروجين دوليين لهذه النوعية الجديدة من إصدارات الدين، خاصة أنها لم تجرب سوى من خلال دولتين فقط.

وعلى صعيد ملف طرح الشركات الحكومية في البورصة، أكد وزير المالية أن اللجنة المنوطة بهذا الملف ما زالت تعقد اجتماعاتها وتعمل على دراسة الشركات والإجراءات المختلفة، رافضًا الكشف عن ملامح المناقشات الجارية أو الشركات الأقرب للطرح خلال العام الجاري.

وقال معيط: «كل الأمور ما زالت في إطار السرية داخل اللجنة ولا يمكن الإعلان عن أي تفاصيل خلال هذه المرحلة لأن الكلمة لها أثر.. ولكننا نأمل ونتمنى أن نشهد تنفيذ طرح قريبًا ونعمل على ذلك».