بولاريس باركس تستهدف المنافسة على 1.5 مليون متر ضمن خطتها التوسعية

بكر بهجت _ قال باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، إن الشركة تنتظر طروحات الأراضي الصناعية للحصول على قطعة جديدة تمكنها من تنفيذ خطتها التوسعية، مشيرًا إلى أن هناك ترقبًا في السوق لتلك الطروحات، ومدى توافق القطع التي سيتم عرضها مع خطط الشركات.

أضاف شعيرة، في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” أن الشرطين الأساسيين لتقدم الشركة على أي من الطروحات التي ستقوم بها هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية هو ألا تقل مساحة القطعة عن 1.5 مليون متر مربع، وأن تكون في إحدى المدن التي تلقى طلبًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الشركة تضع كلًّا من 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات على رأس أولوياتها.

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وحصلت بولاريس عام 2017 على 1.4 مليون متر مربع أراضٍ في منطقة السادات الصناعية، من خلال الطروحات الأخيرة للمطور الصناعي، وتبلغ محفظة أراضيها نحو 4.5 مليون متر مربع أراضٍ، بواقع 3.1 ملايين متر مربع في السادس من أكتوبر لمنطقتي «الدولية – الزامل»، و1.4 مليون متر مربع بالسادات.

ويتمثل مشروع السادات في إقامة منطقة صناعية مجهزة على مساحة 1.4 مليون متر، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وتقترب جميع استثمارات الشركة من نحو 2.9 مليار جنيه.

وتنقسم المساحات المباعة في مجمع السادات الذي تقيمه شركة بولاريس باركس إلى 82.612 ألف متر مربع لشركتي المجد للصناعات الغذائية والمتحدة للصيادلة، كما حصلت شركتا المتحدة للصيادلة التي تعمل في مجال الخدمات اللوجيستية والمخازن، وشركة الواحة للاستيراد والتصدير، التي تعمل في مجال الخدمات اللوجيستية والمخازن المبردة والجافة، على مساحة 16.134 ألف متر مربع، بواقع 8.067 متر مربع لكل شركة على حدة، وحصلت شركة دور هاي سيك، والتي تعمل في مجال مواد البناء، على 5.412 ألف متر مربع، فيما تصل المساحة المتبقية إلى 46 ألف متر موزعة على شركتي فريش فوود، وشركة أخرى في قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار شعيرة، إلى أن الشركة بدأت الإنشاءات في المجمع منتصف العام الماضي وذلك فور اعتماد التصميمات الهندسية الخاصة بمشروعيها، سواء المجمع الصناعي بمدينة السادات، أو في الوصلة 2 في مدينة 6 أكتوبر.

وأشار شعيرة، إلى أن الشركة تستهدف الوصول بالمساحة المتعاقد عليها خلال العام الجاري إلى نحو 50% من المشروع، وهو ما تسير عليه الشركة وفق الجدول الزمني، حيث انتهت حتى الآن من تسويق نحو 30%، على الرغم من التأثيرات التي تسبب فيها فيروس كورونا وتداعياته وخصوصًا على الشق البيعي، موضحًا أن هناك العديد من المفاوضات مع الشركات التي تطلب مساحات صغيرة، ما يعني أن الشركة ستحقق المستهدف البيعي بنهاية العام.

وفي تصريحات سابقة لجريدة “دوت الخليج” قال شعيرة، إن الشركة ضخت نحو 100 مليون جنيه خلال العام الماضي، تمثل جزءًا من مقدمات الحجز التي تم تحصيلها، مشيرًا إلى أن المجمع يضم العديد من القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية، بمساحات تبدأ من 5 آلاف متر مربع.

ولفت شعيرة، إلى أن الشركة تعمل على تجهيز هذه المشروعات، وتعزيزها بالمرافق المختلفة، لاستقطاب وجذب عدد كبير من المستثمرين، لإقامة مشروعاتهم المختلفة والتي تتناسب مع طبيعة المرافق بالمشروعات.