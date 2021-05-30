سي بي سي مصر تبدأ محادثات للحصول على مليوني متر في أكتوبر الجديدة

بكر بهجت _ دخلت شركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي، في محادثات مع هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين مليون و2 مليون متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة، لإقامة مجمع صناعي عملاق عليها، وفق المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة في انتظار قرار التخصيص.

أضاف بهاء الدين في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، إن الشركة تسعى للحصول على الأرض ضمن خطتها التوسعية، سواء كانت من خلال هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن هناك فروقًا بسيطة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات إلى جانب الجدول الزمني للسداد وفترات السماح.

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وأشار إلى أن الشركة ستعلن فور الحصول على الأرض عن تفاصيل المشروع المخطط إقامته عليها، والأنشطة التي سيتضمنها والمساحات والاستثمارات المستهدف جذبها، موضحًا أن الشركة الآن لا تزال في مرحلة المحادثات وتنتظر قرار التخصيص من أي من الجهتين.

شركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي، تعمل في مجال التطوير الصناعي بمصر منذ عام 2007، وتمتلك وتطور حاليًا مجمعها الصناعي الجديد بمدينة السادات والذي تبلغ مساحته 1.1 مليون متر مربع وسيضم 100 مصنع لأنشطة متنوعة غذائية وهندسية وكيميائية ومواد بناء، بالإضافة إلى 110 وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة ضمن مجمع “جاهز” وكذلك منطقة لوجيستية ضخمة وخدمات إدارية وتجارية باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري.

وتمتلك الشركة وتدير مجمعها الصناعي الأول بمدينة 6 أكتوبر والذي تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع منذ 2008 ويعمل بكامل طاقته.

وفي مارس الماضي وقعت الشركة عقدًا لبيع أرض صناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ نحو 22 ألف متر لصالح شركة “هوتاماكي إيجبت” لبناء مصنعهم الجديد بمصر والمخصص لصناعة العبوات الغذائية من الورق والبلاستيك، وذلك ضمن المجمع الصناعي المتكامل بمدينة السادات.

وقال المهندس المعتز بهاء الدين، حينها إنه تم الانتهاء من نحو 90% من أعمال البنية التحتية والشبكات بالمجمع وجارٍ تمهيد الطرق للرصف، وأنه تم تسليم المستثمرين المتعاقدين مع الشركة الأراضي الصناعية التي تم بيعها، كما أن الشركة انتهت من الطرح الأول للأراضي الصناعية بمساحة 200 ألف متر مربع بيعت بالكامل، وتعمل حاليًا على تسويق الطرح الثاني للأراضي الصناعية واللوجيستية بمساحة 200 ألف متر مربع أخرى.

المطور الصناعي نجح في القضاء على مشكلات نقص الأراضي التي واجهت المستثمرين

وأوضح بهاء الدين، أن الشركة طرحت أول 20 وحدة صناعية صغيرة بمساحة 420 مترًا مربعًا للوحدة ضمن مجمعها الصناعي «جاهز» والذي يضم 110 وحدات صناعات صغيرة جاهزة للتشغيل الفوري، وذلك بداخل مجمع سي بي سي الصناعي بالسادات.

ولفت بهاء الدين، إلى أن المطور الصناعي ساهم بصورة كبيرة في القضاء على مشكلات نقص الأراضي الصناعية التي كانت تواجه المستثمرين، إلى جانب دوره الكبير في رفع الأعباء عن الحكومة فيما يتعلق بالترفيق وتجهيز الأراضي لإقامة المشروعات عليها.