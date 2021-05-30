التجمعات الأردنية تستعد لطلب مليون متر في العاشر من رمضان

بكر بهجت _ تستعد شركة التجمعات الاستثمارية الأردنية للتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية للحصول على مليون متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد انتهائها من بيع جميع قطع الأراضي بمشروع المدينة الصناعية الذي نفذته بالعاشر من رمضان.

وقال نبيل الهديمي المدير التنفيذي للشركة، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تراها الشركة بقطاع التطوير في مصر وخاصة مجال التطوير الصناعي، إلا أن عدم الإعلان عن طروحات جديدة يعد هو السبب الرئيسي وراء عدم حصول الشركة على أراضٍ أخرى، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت بالفعل خطة لإقامة مجمع صناعي آخر على مساحة مثيلة للأرض التي قامت بتطويرها.

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سهولة الإجراءات شرط أساسي للتقدم في الطروحات المقبلة

وتابع أن الشركة ستتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية لإبلاغها بالرغبة في الحصول على الأرض، سواء بالتخصيص أو فور استئناف الطروحات مجددًا، موضحًا أن الشركة تسعى للحصول على تلك المساحة عن طريق التقدم لطروحات هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية، طالما أن الإجراءات التي سيتم التخصيص بها ليست معقدة وتتوافق مع الرؤية الاستثمارية للشركة.

وأشار الهديمي، إلى أن الشركة تستهدف التوسع في مدينة العاشر من رمضان، نظرًا لما تمتلكه تلك المدينة من إمكانيات كبيرة في القطاع الصناعي، واحتضانها للعديد من المشروعات العملاقة وكبرى القلاع الصناعية بمختلف القطاعات الموجودة بها، مشيرًا إلى أن موقع المدينة يساعد على استقطاب كبرى الشركات، وهو ما شجع الشركة على التوسع بها.

وباعت شركة التجمعات الأردنية خلال العام الماضي كامل مساحات الأراضي التي كانت متاحة لديها بالمدينة الصناعية التابعة لها في العاشر من رمضان، حيث حصلت شركة LG على 200 ألف متر كأكبر مساحة بالمدينة، وتم بيع قطع صغيرة بنحو 2000 متر مربع، لافتًا إلى أنه تم توفير المساحات بما يتناسب مع متطلبات الشركات.

وشركة التجمعات الأردنية، هى إحدى شركات المطور الصناعي العاملة في مصر، ويتجاوز حجم استثماراتها 3 مليارات جنيه، وتضم المنطقة الصناعية التابعة لها نحو 65 شركة بمختلف القطاعات.

وتقام المدينة الصناعية التي تطورها شركة التجمعات الأردنية، في العاشر من رمضان بنظام المطور الصناعي على مساحة مليون متر مربع وجذبت استثمارات صناعية في حدود 15 مليار جنيه، حيث حصلت الشركة على الأرض في 2009، ضمن ثاني طروحات أراضي المطور الصناعي التي قامت بها هيئة التنمية الصناعية.

وخصصت الشركة في مشروع المدينة الصناعية الذي انتهت منه بمدينة العاشر من رمضان أكثر من نصف المساحة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التكميلية، إضافة إلى مشروعات صناعية متوسطة وصغيرة منها صناعة الأثاث والأحذية والصناعات الهندسية والمجوهرات.