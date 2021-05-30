الإسكندرية للخدمات: سبيد ميديكال تتخارج من التحالف مقدم عرض الشراء على الشركة

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رنا ممدوح _ تلقت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد، الخميس الماضي كتاب من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية، لإخطار الأولى بأنه تم الاتفاق رضائيا على قيامها مع ماتيرنيتي أندبيدياتريكس هولدنج بالسير قدما في تقديم عرض الشراء للاستحواذ على الأولى مع تخارج شركة سبيد ميديكال.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سبيد ميديكال تخارجت لأسباب خاصة بها.
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت يوم 20 إبريل كتاب من بنك أبو ظبي التجاري وهو المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية ( مركز الطبي الجديد- الإسكندرية) بشأن قائمة الخاصة بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصته بالشركة.
وأفادت الهيئة، أن القائمة تضمنت 4 أسماء وهم شركة مستشفى كليوباترا، و الإسكندرية للاستثمار الطبية أو أيا من شركاتها التابعة، و تحالف شركات سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال.
وتلقت الهيئة كتاب بنك أبو ظبي التجاري المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد- في 4 مايو الجاري بشأن تلقي البنك عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين للاستحواذ على حصته بالأخيرة، هما شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل، وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة – شركة إماراتية.
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