الإسكندرية للخدمات: سبيد ميديكال تتخارج من التحالف مقدم عرض الشراء على الشركة

رنا ممدوح _ تلقت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد، الخميس الماضي كتاب من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية، لإخطار الأولى بأنه تم الاتفاق رضائيا على قيامها مع ماتيرنيتي أندبيدياتريكس هولدنج بالسير قدما في تقديم عرض الشراء للاستحواذ على الأولى مع تخارج شركة سبيد ميديكال.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سبيد ميديكال تخارجت لأسباب خاصة بها.

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الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت يوم 20 إبريل كتاب من بنك أبو ظبي التجاري وهو المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية ( مركز الطبي الجديد- الإسكندرية) بشأن قائمة الخاصة بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصته بالشركة.

وأفادت الهيئة، أن القائمة تضمنت 4 أسماء وهم شركة مستشفى كليوباترا، و الإسكندرية للاستثمار الطبية أو أيا من شركاتها التابعة، و تحالف شركات سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال.

وتلقت الهيئة كتاب بنك أبو ظبي التجاري المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد- في 4 مايو الجاري بشأن تلقي البنك عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين للاستحواذ على حصته بالأخيرة، هما شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل، وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة – شركة إماراتية.