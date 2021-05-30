البورصة: بدء التداول على أسهم الحديد والصلب للمناجم بسعر مرجعي 0.35 جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن بدء التداول على أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بعد تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية ( قاسمة) إلى شركتين .

وقررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، أن يكون السعر المرجعي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 0.35 جنيه.

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وأوضحت أنه يساوى سعر إقفال سهم الشركة قبل التقسيم البالغ 3.55 جنيه بتاريخ 24 مايو الجاري مضروباً فى رأس مال الشركة المنقسمة منسوباً الى اجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم (10%).

وأضافت أن السعر المرجعي لسهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) يساوي 3.20 جنيه.

وأعلنت أن القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) تكون 100 ألف جنيه، وتكون القيمة المحددة لسعر إقفال سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) 100 ألف جنيه.

وتضمنت قرارات لجنة العمليات، رفع إيقاف التعامل على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة اعتباراً من جلسة تداول اليوم .

وقررت إدراج أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) ضمن القائمة (د) اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم .

وأوضحت أن ذلك نفاذاَ للبند رقم (5) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 11 يناير الماضي بحل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم.

وقالت إن ذلك تم نشره بالوقائع المصرية العدد 41 بتاريخ 20 فبراير الماضي، وكذا الإفصاح الوارد من الشركة والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 13يناير الماضي بتعيين مصفى فور الانتهاء من تنفيذ عملية الانقسام وأنه متوقع أن يتم هذا الاجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجارى للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة.

وأشارت اللجنه إلى أن التداول على أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) يكون بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على السهم ابتدأ من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرج به.

وقررت إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه المصرى.

وشملت القرارات إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) بالقائمة (ج) للأوراق المالية الغير مسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.