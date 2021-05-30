وزير الإسكان: 2.2 مليار جنيه استثمارات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية ببني سويف الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي استثمارات خطة تطوير وتأهيل ورفع كفاءة البنية الأساسية (صرف – مياه – كهرباء – طرق) بمدينة بني سويف الجديدة تقدر بـ2.2 مليار جنيه، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى الآن.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة التطوير والتأهيل للمنظومة بعد زيادة المساحة المخصصة والمخطط تنميتها للمدينة من 5 آلاف فدان لحوالي 25 ألف فدان في عهد الرئيس، وهو ما يوازي 5 أضعاف المساحة المخصصة في بداية نشأة المدينة.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدينة بني سويف الجديدة، تعد ضمن مدن الجيل الثاني للمدن الجديدة، وتبلغ مساحتها الحالية 25135.8 فدان، موضحاً أن خطة تطوير وتأهيل مرافق الأحياء القديمة بالمدينة يتم تنفيذها بالتوازي مع إمداد الأحياء الجديدة بالمرافق وتأهيل ورفع كفاءة وزيادة قدرة كافة المحطات لتستوعب التوسعات الجديدة، وذلك بهدف زيادة نسبة الإشغال وتوفير أراض مرفقة لزيادة الاستثمارات بالمدينة، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثنائياً في ري الغابات الشجرية والمعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء داخل المدينة وتوفير المياه المنقاة.

من جانبه، أوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أن خطة التطوير والتأهيل تعتمد على عدة محاور أهمها المحور الاول، وهو استكمال تأهيل وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي بطاقة 26 ألف م3/يوم، وتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطاقة 26 ألف م3/يوم، لتصبح طاقة محطة المعالجة الثنائية 52 ألف م3/يوم، وتطوير شبكات المياه والصرف وإنشاء محطة الري وخطوط الطرد الخاصة بها بتكلفة 278 مليون جنيه.

ونوه أن الخطة تشمل أيضا تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم، وخطوط الطرد الخاصة بها بتكلفة 53 مليون جنيه، بهدف الاستفادة من المياه المعالجة ثنائياً في ري الغابات الشجرية المنفذة على مساحة 900 فدان، والغابات الشجرية المخطط تنفيذها على مساحة 5000 فدان، واستخدام المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء داخل المدينة، وذلك للتخلص الآمن من مياه الصرف المعالج وتوفير المياه المنقاة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الخطة تشمل تنفيذ منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثنائيا وثلاثيا بقيمة تقديرية 800 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الاستشارية، وجار طرح الأعمال على 3 مشروعات بشكل منفصل، وهي الصناعات الخفيفة (شبكات إنحدار ومحطة الرفع وخط الطرد)، والصناعات المتوسطة (شبكات إنحدار ومحطة الرفع وخط الطرد)، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بنظام التشييد والتصميم.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المحور الثاني، يتمثل في سرعة إمداد الأحياء السكنية الجديدة بالمرافق (مياه – صرف – طرق “فرمة”) لـ 7 أحياء جديدة، وهي (الحي السابع – الثامن – العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر – الثالث عشر – الرابع عشر)، والتي تضم أكثر من 8 آلاف قطعة أرض، وجارٍ التنفيذ حالياً حيث تقدر تكلفة المرافق لهذه الأحياء بـ827 مليون جنيه.

وأضاف المهندس عصام بدوي، أن المحور الثالث، يتمثل في تأهيل وتطوير شبكتي الكهرباء والطرق بالأحياء السكنية القديمة ويشمل (تأهيل وتطوير شبكة الكهرباء والطرق بالحيين الرابع والخامس بتكلفة تقدر بـ 165مليون جنيه، وتأهيل وتطوير شبكات الطرق للأحياء السكنية الأول والثالث والمناطق الصناعية والطرق المحيطة بالمدينة من الواجهة الشرقية والغربية وتطوير وتحسيـن الصورة البصرية لواجهة المدينة بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه)