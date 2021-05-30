البورصة تصعد 0.42% مستهل التعاملات والتجاري الدولي يقفز 1.14%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.42%، ليتداول عند مستوى10285 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.14%، ليتداول عند مستوى 54.02 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.2% و 0.97% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 138.396 مليون جنيه على 138 شركة من خلال 4.798 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 39 شركة مقابل تراجع 24 بينما لم تتغير أسعار 75.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 4.970 مليون جنيه، منها 2.810 مليون جنيه للمؤسسات، و2.160 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.902 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 2.906 مليون جنيه، مقابل 3.412 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.873 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 10.934 مليون جنيه مقابل 3.061 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 416.86%، تلاه سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 14.90%، ثم سهم رواد السياحة بنسبة 12.1%.

وتصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.28%، تلاه سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون بنسبة 4.28%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 3.62%.