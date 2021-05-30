روسيا تسجل أعلى عدد من إصابات كورونا منذ مارس

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– أعلنت روسيا تسجيل 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وهو أعلى عدد إصابات منذ نهاية مارس ليرتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى خمسة ملايين و63442 حالة.
وقالت اللجنة الروسية المكلفة بالتعامل مع جائحة كورونا إنها سجلت 355 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 121162 .
لكن وكالة الإحصاءات الاتحادية تعلن احصاء منفصلا. وقالت إن روسيا سجلت نحو 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.
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