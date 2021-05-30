النساجون الشرقيون للسجاد تحقق 343.2 مليون جنيه صافي أرباح مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ حققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول لتصل إلى 343.195 مليون جنيه، مقابل 197.959 مليون جنيه بالربع المقارن.
وارتفع صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.763.382 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 2.268.192 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 2.282.468 مليار جنيه مقابل 1.986.271 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وارتفع مجمل الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 480.914 مليون جنيه مقابل 281.921 مليون جنيه بالربع المقارن.
وبلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 0.12 جنيه مقابل 0.07 جنيه بالفترة المناظرة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح النساجون الشرقيون للسجاد إلى 82.996 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 44.1 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت صافي المبيعات إلى 1.008.131 مليار جنيه مقابل 863.515 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
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