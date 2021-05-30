مدينة نصر للإسكان تحقق 1.5 مليار جنيه تعاقدات وحجوزات بيعية الربع الأول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن النتائج المالية المجمعة للربع الأول من عام 2021، حيث بلغت الإيرادات 477 مليون جنيه.

وبلغ صافي الربح وفقا لبيان شركة مدينة نصر للإسكان المرسل للبورصة اليوم، 115 مليون جنيه بهامش صافي الربح 23%.

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وعلى صعيد النتائج المستقلة، بلغت إيرادات المبيعات حوالي 449 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ صافي الربح 116 مليون جنيه بنسبة هامش الربح 26%.

وارتفعت التعاقدات والحجوزات في الربع الأول من عام 2021 بمعدل 6% لتبلغ 1.464 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.385 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2020، وذلك باستبعاد قيمة صفقة غير متكررة لبيع قطعة أرض بمساحة 115 ألف متر مربع في تاج سيتي بقيمة 1.15 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2020.

وانخفض صافي الربح بعد الضرائب عن الربع الأول من عام 2021 بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 بعد استبعاد أثر صفقة بيع قطعة الأرض.

وبحسب البيان، أدى عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة في الربع الأول من عام 2021 إلى انخفاض نسبي للإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وقالت مدينة نصر للإسكان:” من الطبيعي أن مثل هذه الصفقات لا تتم بصورة دورية، حيث أن تطوير وبيع الوحدات العقارية يمثل النشاط الرئيسي للشركة والمصدر الأول لتوليد الإيرادات والأرباح بصورة منتظمة.

وأشارت إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ برنامج الوحدات المباعة لعملاءها بمشروعات تاج سيتي وسراي ونصر جاردنز، حيث بلغت الوحدات المسلمة في الربع الأول من عام 2021 عدد 199 وحدة مقارنة بعدد 11 وحدة مسلمة في الربع الأول من عام 2020 بمعدل نمو أكثر من 17 ضعف.

وبلغت تكاليف الأعمال الإنشائية حوالي 700 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، مما يعكس البرنامج القوى لتنفيذ المرافق والإنشاءات لاستكمال برنامج تسليم حوالي 4000 وحدة سكنية للعملاء بمشروعي تاج سيتي وسراي في 2021 و2022.

ورصدت مدينة نصر للإسكان تحقيق تعاقدات وحجوزات بمشروع تاج سيتي بالتجمعات السكنية تاج جاردنز، وبلوك 20 وزون تو وShalya وكذلك التجمع السكني الجديد Elect بحوالي 496 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021 مقابل 384 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب البيان، حافظ مشروع سراي على تحقيق تعاقدات وحجوزات قوية بحوالي 968 مليون جنيه.

وفي هذا السياق أوضح المهندس حازم بركات رئيس مجلس الإدارة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أنه على الرغم من استمرار الظروف الاستثنائية التي يمر بها النشاط الاقتصادي عامة والسوق العقاري خاصة، نتيجة انتشار وباء كورونا وما استلزمه ذلك من إجراءات احترازية وتباطؤ لبعض الأنشطة الاقتصادية، فقد حافظت الشركة على استمرارية تحقيق نتائج أعمال جيدة في المبيعات وتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات المباعة للعملاء.

وأضاف، أن الشركة قد قامت بصرف الدفعة الأولى من التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 216 مليون جنيه اعتبارا من 6 مايو الجاري.