مدينة نصر توافق على عروض تمويلية لبعض مشاريعها في حدود 1.8 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على العروض التمويلية المقدمة لبعض مشروعات الشركة تاج سلطان بلوك 20 وشاليا، في حدود 1.8 مليار جنيه.

وتضمنت قرارات المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، الموافقة على قرض متوسط الأجل لقطع شيكات في حدود 500 مليون جنيه.

Your browser does not support the video tag.

وأعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منذ قليل عن النتائج المالية المجمعة للربع الأول من عام 2021، حيث بلغت الإيرادات 477 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح، 115 مليون جنيه بهامش صافي الربح 23%.

وعلى صعيد النتائج المستقلة، بلغت إيرادات المبيعات حوالي 449 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ صافي الربح 116 مليون جنيه بنسبة هامش الربح 26%.

وارتفعت التعاقدات والحجوزات في الربع الأول من عام 2021 بمعدل 6% لتبلغ 1.464 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.385 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2020، وذلك باستبعاد قيمة صفقة غير متكررة لبيع قطعة أرض بمساحة 115 ألف متر مربع في تاج سيتي بقيمة 1.15 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2020.