مال وأعمال

السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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