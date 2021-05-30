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دوت الخليج – أفصح بيت التمويل الكويتي “بيتك”، المدرج في بورصة الكويت، عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على طلب إصدار أوراق مالية (صكوك) بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أقصى.
وأوضح “بيتك” في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن الغرض من الإصدار تدعيم قاعدة رأس مال البنك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفق متطلبات بازل 3.
كانت أرباح “بيتك” قد ارتفعت 13% الربع الأول من العام الجاري متجاوزة 50 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 44.27 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي يوافق لبيت التمويل الكويتي على إصدار صكوك بنحو مليار دولار لتدعيم رأس المال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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