ايجيترانس: خطاب بارادايم لوجستكس خالي من أي وسائل اتصال

رنا ممدوح _ قالت شركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، إن العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد المالكة لنسبة حاكمة في شركة أسطول للنقل البري ( أسطول) المرسل بالفاكس والمسلم باليد خالي من أي عناوين أو وسائل اتصال تتيح إمكانية التواصل.

وكانت الشركة أعلنت الخميس الماضي، عن تقدم شركة بارادايم لوجستكس ليمتد – المالكة لحصة حاكمة في شركة أسطول للنقل البري العاملة في مجال النقل واللوجستيات بخطاب إلى المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس يتضمن عرض مبدئي غير ملزم يهدف إلى وضع آلية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي.

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وتضمن العرض، قيام ايجيترانس بالاستحواذ على كامل أسهم البائع في شركة أسطول البالغة 72.3% من رأسمال شركة أسطول، على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح بارادايم لوجستكس ليمتد، تسدد عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل بعد دراسة كافة الالتزامات القانونية للاطراف والجوانب القانونية والرقابية اللازمة لإتمام تلك الصفقة.

وأكدت الشركة في بيان للبورصة اليوم، التزامها بالإفصاح الفوري عن أيه معلومات جديدة ترد لها بخصوص هذا العرض في حالة تمكنها من التواصل مع بارادايم لوجستكس ليمتد.

وقالت إن هذا العرض مبدئي وغير ملزم وتحت الدراسة ويلزم لقبوله بصورة نهائية الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة وإتمام كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قواعد القيد وقانون سوق رأس المال والقوانين المرتبطة، وموافقة كافة الجهات الإدارية المختصة بهذا الشأن.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين قيام الهيئة بالاستفسار عن بعض الملاحظات الخاصة بخطاب شركة بارادايم لوجستكس ليمتد.

الجدير بالذكر، أن شركة حسن علام القابضة المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، تقدمت في 10 مارس الماضي من خلال شركتها التابعة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي.في. بعرض مبدئي يهدف إلى وضع آلية لدمج وتكامل الأنشطة مع الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيترانس”.

وفي منتصف مارس أعلنت شركة ايجيترانس، أن مجلس إدارتها قرر بالإجماع ، موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل الأعمال التي تقدمت بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى، شركة المرافق الهولندية، والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن علام القابضة وشركة تنمية للطاقة بي. في. والمضي قدمًا في الخطوات المترتبة على ذلك.