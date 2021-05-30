مؤشرات بورصة الكويت تواصل تباينها بالختام والعام يصعد هامشيا

فهد حسين – واصلت مؤشرات بورصة الكويت، تباينها بختام تداولات اليوم الأحد، ليرتفع مؤشرها العام هامشيا بنسبة 0.06% بعد إضافة 3.44 نقطة صعد بهم إلى مستوى 6211.01 نقطة بدعم من الأداء القوي للقطاعات القيادية كالبنوك والتأمين والاتصالات.

وصعد مؤشر السوق الأول 0.18%، فيما هبط مؤشرا “الرئيسي 50″ والرئيسي بنسبة 0.12% و0.33% على الترتيب.

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وانحسرت السيولة المتداولة إلى 45.99 مليون دينار من 125.11 مليون دينار الجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 297.19 مليون سهما من 540.98 مليون سهم في جلسة الخميس.

وتصدر سهم ” فجيرة 1″ قائمة الرابحين بصعوده 13.10%، فيما جاء “الشركة الكويتية السورية القابضة” على رأس الخاسرين متراجعا 14.04%، كما

استحوذ سهم أجيليتي على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 6.9 مليون دينار ليتراجع بنحو 1.74% بالختام.

وقاد قطاع السلع الاستهلاكية الأداء الإيجابي لخمسة قطاعات في السوق بصعوده 0.7%، مع ارتفاع الاتصالات والتأمين والبنوك أيضا، فيما تصدر “منافع” قائمة المتراجعين السبعة بهبوطه 1.61% تلاه العقار بنسبة 1.43%، واستقر قطاع التكنولوجيا.