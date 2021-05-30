البورصة تقلص مكاسبها الصباحية منتصف التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي من مكاسبه الصباحية بصورة طفيفة في منتصف تعاملات اليوم ليتداول عند مستوى 10283 نقطة، محققا ارتفاعا بنسبة 0.4%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.39%، ليتداول عند مستوى 54.15 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.8% و 1.4% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 653.768 مليون جنيه على 177 شركة من خلال 24.849 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 52 بينما لم تتغير أسعار 42.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 17.082 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيعب بقيمة 17.423 مليون جنيه، مقابل 340.989 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.662 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 6.902 مليون جنيه مقابل 4.240 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.744 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 47.404 مليون جنيه مقابل 27.660 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.49 1.836 424.57 بلتون المالية القابضة 3.29 3.52 16.56 رواد السياحة 18.36 19.54 13.01 شارم دريمز للاستثمار السياحي 5.9 6.47 9.66 الشمس للإسكان والتعمير 4.89 5.34 9.20

الأسهم الأكثر انخفاضا