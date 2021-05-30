موديز: 62 دولارا للبرميل متوسط سعر برنت الفوري خلال 2021

فهد حسين _ قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، إن أسعار السلع تميل إلى التقلب، وغالبًا ما تتجاوز الحد الأقصى خلال المراحل الأولى من توسعات النشاط الاقتصادي ثم العودة إلى وضعها الطبيعي في النهاية.

أشارت موديز في تقريرها المحدث عن توقعات الاقتصاد العالمي، إلى أن تحسين آفاق الطلب العالمي أدى إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، من أدنى مستوياتها بسبب الوباء.

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وأضافت الوكالة، أن أسعار السلع الأساسية ستستمر في تلقي الدعم، مع تزايد عدد البلدان التي تتجاوز ذروة الوباء.

ونوهت موديز بارتفاع أسعار مجموعة من السلع -مثل النفط والمعادن والسلع الصناعية والأخشاب وبعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا والذرة – في الأشهر القليلة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط فوق 65 دولارًا للبرميل، بالغة أعلى مستوى شوهد آخر مرة في 2018 و2019، بحسب موديز التي توقعت استمرار الطلب العالمي -المقدر حاليًا بنحو 5% أقل من مستواه السابق للجائحة – في الارتفاع لأن اللقاحات تسهل السفر بشكل أكبر.

وتضمنت توقعات الوكالة، للاقتصاد الكلي الافتراض بأن منتجي (أوبك +) سيصدرون العرض بشكل متناسب، بحيث تستقر أسعار النفط في النهاية حول نقطة الوسط للنطاق المحدد من موديز والبالغ 45 إلى 65 دولارًا للبرميل.

وافترضت موديز أن متوسط السعر الفوري لخام برنت سيبلغ 62 دولارًا للبرميل في عام 2021 و60 دولارًا للبرميل في عام 2022.