دبي المالي يتمسك بقمته التاريخية رغم التراجع وأبوظبي يفقد نحو 4 مليارات درهم

فهد حسين – واصلت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تراجعها الجماعي للجلسة الثانية بختام تداولات اليوم الأحد، متمسكة بقممها التاريخية، مسجلة خسائر سوقية بنحو 4.26 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية متراجعا 0.54% إلى مستوى 6513.09 نقطة، ليضيف الحلقة الثالثة لسلسلة هبوطه.

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وتقلصت قيمة السيولة وأحجام التداولات إلى 1.47 مليار درهم من 6.1 مليارا الجلسة السابقة، و208.86 مليون سهما من 904.03 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي.

وقاد قطاع الخدمات 5 قطاعات سجلت أداءا إيجابيا بارتفاعه 3.93% بدعم من الأداء القوي لسهمي “الجرافات البحرية” و”أبوظبي الوطني للسياحة والفنادق”، فيما تصدر قطاع الطاقة الأداء السلبي لأربعة قطاعات بهبوطه 5.39% بضغط من الأداء السلبي لسهمي “دانة غاز” و”أدنوك”.

وتصدر سهم “رأس الخيمة للدواجن” قائمة الرابحين في سوق أبوظبي بارتفاعه 14.62%، فيما جاء سهم “أسمنت الفجيرة” على رأس الخاسرين بتراجعه 9.91%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” الذي صعد 0.85% على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 695.9 مليون درهم، كما كان سهم أدنوك للتوزيع الذي تراجع 8.09% الأكثر نشاطات بتداول 54.75 مليون سهما من أسهمه.

وخسر مؤشر أبوظبي 3.948 مليار درهم بتراجع رأس المال السوقي إلى 924.032 مليار درهم بالختام، من 927.980 مليارا الجلسة السابقة.

وبوتيرة أقل، تراجع مؤشر سوق دبي المالي أيضا بنسبة 0.26% إلى مستوى 2809.05 نقطة متمسكا بقمته التاريخية فوق 2800 نقطة بدعم من الأداء القوي لقطاع الاتصالات فقط.

وانحسرت السيولة المتداولة إلى 175.86 مليون درهم من 755.94 مليونا الجلسة السابقة، كما تقلصت أحجام التداولات إلى 103.99 مليون سهم من 376.35 مليون سهم بختام تداولات الخميس الماضي.

وارتفع قطاع الاتصالات وحيدا بنسبة 0.75%، وسط أداء سلبي لبقية قطاعات السوق بقيادة الاستثمار والخدمات المالية الذي هبط 1.91%، مع استقرار قطاع الصناعة.

وتصدر سهم “جلفا انفست” 13 سهما سجلوا أداء إيجابي بصعوده 10%، فيما جاء سهم “دبي الوطنية للتأمين” على رأس الأسهم الـ15 الخاسرين متراجعا بنسبة 6.81%.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي نحو 317 مليون درهم من قيمته السوقية بتراجع رأس المال السوقي إلى 385.531 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 385.848 مليارا الجلسة السابقة.