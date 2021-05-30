الرقابة المالية تمنح وسطاء التأمين والمتدربين مهلة شهرين للقيد أو التجديد

دوت الخليج – قررت هيئة الرقابة المالية، منح المتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد أو التجديد في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.

وأوضحت الهيئة في كتاب دوري صدر اليوم الأحد، أنه تم منح مهلة إضافيئة لمدة شهرين لمن ينتهي ميعاد تجديد قيده لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين حتى تاريخ 31 مايو الجاري، على أن تنتهي تلك المدة 31 يوليو المقبل.

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وأضافت الرقابة المالية في كتابها، الدوري الذي حمل الرقم “11” لسنة 2021، أنها منحت شهرين مهلة إضافية لمن ينتهي ميعا قيده في السجل ” انتهاء التدريب لمدة عام دون قيده في السجل” وذلك لمتدربي وساطة التأمين بشركات التأمين حتى تاريخ 31 مايو 2021وتنتهي في 31 يوليو المقبل.

كما قررت الهيئة استمرار أداء الاختبار “أون لاين” لمن يتقدم للقيد أو تجديد القيد أو إعادة القيد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التامين المعد لهذا الغرض.

وقالت الرقابة المالية، إن تلك القرارات تأتي في إطار جهود الدولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا وتوافقا مع قرارات رئيس الوزراء باتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.