لجنة لمتابعة مخزون الزيوت ومراجعة أسعارها كل 3 شهور

دوت الخليج – أعلن على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة “خام ومعبأ”.

وأوضح الوزير في بيان اليوم الأحد، أن القرار بهدف إتاحة الكميات المتوفرة من الزيوت بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفي مقدمتها المستهلك حتى يتمكن من مواجهة أي أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة القنوات ومنافذ التوزيع.

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جاء ذلك خلال اجتماع لوزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن مصر تستورد حوالي 95% من الاستهلاك المحلي من زيوت الطعام.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه قد تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة سعة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي وذلك اعتبارا من أول يونيو المقبل لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

وأضاف الوزير، أن القرار جاء لتمكين الجهات المعنية من حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة عدم وجود اختلاف للأسعار ونظرا لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام.

وأكد المصيلحي، عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد، لدى القطاعين العام والخاص.

وأوضح المصيلحي، أن ما يتم حاليا من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 أشهر وفقا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي وصفه الوزير بأنه “كاف لتغطية الاحتياجات التموينية”.