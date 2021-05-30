أبو بكر يكشف تطورات التفاوض مع مالك السفينة إيفرجيفن

إسلام فضل – قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض ومتابعة ملف السفينة إيفرجيفن، إنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية تضم خبرات وكفاءات كبيرة بتكليفات من رئيس الهيئة للتفاوض مع شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة.

وأوضح أبو بكر خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة اليوم الأحد، أنه تم عقد لقاء صباح اليوم لعدة ساعات للاطلاع على كافة البيانات الخاصة بأزمة جنوح السفينة إيفرجيفن، مؤكدا أن الهدف من تشكيل اللجنة هو المحافظة على كل حقوق الهيئة والحفاظ على العلاقات التجارية لأهم مجرى ملاحي في العالم.

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وأضاف أبو بكر، أن اللجنة وضعت خطة عمل تسير بالتوازي مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة والتي مازالت جارية، مشيرا إلى أن اللجنة لمست بوادر حسن نية من الشركة، وتقدير للدور المصري الذي قامت به الهيئة في عملية الإنقاذ.

وأوضح أن هيئة قناة السويس خفضت قيمة التعويض الذي طالبت به إلى 550 مليون دولار، بعد أن كانت طالبت في البداية بتعويضات بلغت 916 مليون دولار، والذي تم تحديده بناء على عدم الرد على استفسارات الهيئة حول قيمة البضائع التي تحملها سفينة الحاويات ولذا تم احتساب التعويض بناء على وضع الحد الأقصي لقيمة البضائع.

وذكر أن المفاوضات تسير حاليا بدون أي تعنت من الهيئة أو الشركة، متوقعا الانتهاء من المفاوضات مع الشركة خلال أيام أو الأسابيع المقبلة والتي ستشهد تطورات في ملف المفاوضات.

وأشار إلى أن الهيئة تركت السفينة 10 أيام قبل رفع قضية الحجز التحفظي لإبداء بوادر حسن النية قبل اللجوء للتقاضي، وذلك كون الشركة مالكة السفينة إحدى الشركاء المهمين للهيئة، بحسب قوله.

وقررت أمس المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب طرفي الدعوة.