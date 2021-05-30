أبو بكر يكشف تطورات التفاوض مع مالك السفينة إيفرجيفن

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إسلام فضل – قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض ومتابعة ملف السفينة إيفرجيفن، إنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية تضم خبرات وكفاءات كبيرة بتكليفات من رئيس الهيئة للتفاوض مع شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة.
وأوضح أبو بكر خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة اليوم الأحد، أنه تم عقد لقاء صباح اليوم لعدة ساعات للاطلاع على كافة البيانات الخاصة بأزمة جنوح السفينة إيفرجيفن، مؤكدا أن الهدف من تشكيل اللجنة هو المحافظة على كل حقوق الهيئة والحفاظ على العلاقات التجارية لأهم مجرى ملاحي في العالم.
وأضاف أبو بكر، أن اللجنة وضعت خطة عمل تسير بالتوازي مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة والتي مازالت جارية، مشيرا إلى أن اللجنة لمست بوادر حسن نية من الشركة، وتقدير للدور المصري الذي قامت به الهيئة في عملية الإنقاذ.
وأوضح أن هيئة قناة السويس خفضت قيمة التعويض الذي طالبت به إلى 550 مليون دولار، بعد أن كانت طالبت في البداية بتعويضات بلغت 916 مليون دولار، والذي تم تحديده بناء على عدم الرد على استفسارات الهيئة حول قيمة البضائع التي تحملها سفينة الحاويات ولذا تم احتساب التعويض بناء على وضع الحد الأقصي لقيمة البضائع.
وذكر أن المفاوضات تسير حاليا بدون أي تعنت من الهيئة أو الشركة، متوقعا الانتهاء من المفاوضات مع الشركة خلال أيام أو الأسابيع المقبلة والتي ستشهد تطورات في ملف المفاوضات.
وأشار إلى أن الهيئة تركت السفينة 10 أيام قبل رفع قضية الحجز التحفظي لإبداء بوادر حسن النية قبل اللجوء للتقاضي، وذلك كون الشركة مالكة السفينة إحدى الشركاء المهمين للهيئة، بحسب قوله.
وقررت أمس المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب طرفي الدعوة.
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