سوق الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة.. والبنوك يخالف الصعود الجماعي للقطاعات

فهد حسين – واصلت سوق الأسهم السعودية “تداول” ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي بختام تداولات اليوم الأحد في أطول سلسلة ارتفاعات له منذ نهاية أبريل الماضي، بعد إضافة 28.15 نقطة إلى مؤشرها الرئيسي “تاسي” صعد بهم 0.27% إلى مستوى 10547.67 نقطة.

وتراجعت السيولة المتداولة إلى 12.044 مليار ريال تداولت على 408.59 مليون سهم، مقابل 13.057 مليارا على 382.97 مليون سهم في الجلسة السابقة.

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وكان ارتفاع “تاسي” مدعوما بالارتفاع الجماعي لقطاعات السوق بخلاف البنوك الذي تراجع 0.18%.

وربح المؤشر الرئيسي للسوق نحو 4 مليارات ريال بارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.635 تريليون ريال من 9.631 تريليون ريال بختام تداولات الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “العبداللطيف” 123 أسهم سجلت مكاسب خلال الجلسة مرتفعا 9.97%، فيما جاء “وفرة” على رأس 64 سهما سيطر عليهم الأداء السلبي بهبوطه 5.02%.

وكان سهم “دار الأركان” الأعلى تداولا بعدد 20.2 مليون سهم، فيما تصدر “متطورة” قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث السيولة بقيمة 772.78 مليون ريال.