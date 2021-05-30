رئيس لجنة التحقيقات: الصندوق الأسود للسفينة إيفرجيفن لا يدين هيئة قناة السويس

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إسلام فضل _ قال الربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بهيئة قناة السويس، إن الصندوق الأسود لسفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن” التي جنحت بالقناة في 23 مارس الماضي، لم يوجه أي إدانة للهيئة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة، اليوم الأحد، أن الهيئة تدير المجرى الملاحي للقناة، بينما يتخذ ربان السفينة قرار دخول المجرى الملاحي من عدمه، موضحا أن الربان كان صاحب قرار المرور وليست الهيئة.
وأوضح شعيشع أن السفينة الجانحة كانت ضمن قافلة تضم 12 سفينة، ومرت 3 سفن بنفس الحجم قبلها.
وأضاف شعيشع “سرعة الرياح المسجلة في الصندوق 10 إلى 12 متر/ ثانية بما يوازي 22 عقده، وفي توقيت آخر 35 ثانية و1.20 ثانية كانت توازي 43 عقده، و40 عقده، وهو ما يسمى نفحة”.
وذكر أن نص القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990، يفيد بأٔن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها، حيث يعد رأيه استرشادي وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أي أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها.
وأوضح أنه تم خفض تكلفة التعويض إلى 550 مليون دولار، بعد مطالبة الهيئة في البداية بتعويضات بلغت 916 مليون دولار، قائلا: “قدرنا قيمة البضائع في البداية بـ3 مليار دولار بعد عدم رد الشركة وبعد ذلك الشركة أخطرتنا أن قيمة البضائع تبلغ 750 مليون دولار، كما تم حساب تكلفة الإنقاذ وتعويم السفينة من جديد”.
وأشار، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بهيئة قناة السويس، إلى أن هيئة قناة السويس تأكدت من هيئة التصنيف الأمريكية أن السفينة ليس بها أي مشكلة في الإبحار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة التحقيقات: الصندوق الأسود للسفينة إيفرجيفن لا يدين هيئة قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.