رئيس لجنة التحقيقات: الصندوق الأسود للسفينة إيفرجيفن لا يدين هيئة قناة السويس

إسلام فضل _ قال الربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بهيئة قناة السويس، إن الصندوق الأسود لسفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن” التي جنحت بالقناة في 23 مارس الماضي، لم يوجه أي إدانة للهيئة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة، اليوم الأحد، أن الهيئة تدير المجرى الملاحي للقناة، بينما يتخذ ربان السفينة قرار دخول المجرى الملاحي من عدمه، موضحا أن الربان كان صاحب قرار المرور وليست الهيئة.

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وأوضح شعيشع أن السفينة الجانحة كانت ضمن قافلة تضم 12 سفينة، ومرت 3 سفن بنفس الحجم قبلها.

وأضاف شعيشع “سرعة الرياح المسجلة في الصندوق 10 إلى 12 متر/ ثانية بما يوازي 22 عقده، وفي توقيت آخر 35 ثانية و1.20 ثانية كانت توازي 43 عقده، و40 عقده، وهو ما يسمى نفحة”.

وذكر أن نص القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990، يفيد بأٔن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها، حيث يعد رأيه استرشادي وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أي أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها.

وأوضح أنه تم خفض تكلفة التعويض إلى 550 مليون دولار، بعد مطالبة الهيئة في البداية بتعويضات بلغت 916 مليون دولار، قائلا: “قدرنا قيمة البضائع في البداية بـ3 مليار دولار بعد عدم رد الشركة وبعد ذلك الشركة أخطرتنا أن قيمة البضائع تبلغ 750 مليون دولار، كما تم حساب تكلفة الإنقاذ وتعويم السفينة من جديد”.

وأشار، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بهيئة قناة السويس، إلى أن هيئة قناة السويس تأكدت من هيئة التصنيف الأمريكية أن السفينة ليس بها أي مشكلة في الإبحار.