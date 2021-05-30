البورصة تصعد إلى 10301 نقطة بتداولات تتجاوز 1.3 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي، متجاهلة مبيعات المؤسسات.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.58%، وأغلق عند مستوى 10301 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.48%، وأغلق عند مستوى 54.2 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 وEGX100 ارتفاعا متساوي الأوزان، بنسبة 1.85% و1.57% على الترتيب.

وسجلت تداولات 1.371.774 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 51.788 ألف عملية.

فيما ارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل تراجع 58، في حين لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، حيث سجلوا صافي بقيمة 30.117 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 30.922 مليون جنيه، مقابل 804.716 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.622 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 69.657 مليون جنيه، مقابل 45.034 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.494 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 10.664 مليون جنيه، مقابل 5.169 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 92.38% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 3.4% والعرب على 4.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 16.49% من تعاملات اليوم مقابل 83.50% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.49 1.815 418.57 بلتون المالية القابضة 3.29 3.54 17.22 رواد السياحة 18.36 19.56 13.13 شارم دريمز للاستثمار السياحي 5.9 6.48 9.83 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 47.39 51.78 9.26 الشمس للإسكان والتعمير 4.89 5.34 3.20 سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.2 3.47 8.44 غاز مصر 31.25 33.75 8 ليسيكو مصر 4.27 4.61 7.96 بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 4.16 4.46 7.21



الأسهم الأكثر انخفاضا