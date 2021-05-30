الممثل القانوني لقناة السويس: التعويض المطلوب من إيفرجيفن خاضع للتفاوض

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إسلام فضل – قال نبيل زيدان، الممثل القانوني ومدير الإدارة القانونية لهيئة قناة السويس، إن قيمة التعويض التي طلبتها الهيئة من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة “إيفرجيفن”، ما زالت خاضعة للتفاوض، وقد تزد أو تقل عن المبلغ الذي تم إعلانه.
وكانت الهيئة قد قدمت تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد تخفيض القيمة المطلوبة خلال التفاوض من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها فى بنك من فئة الـ ” A class “، فى مصر.
وأوضح زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم الأحد، أنه سيتم تقديم الموقف النهائي للمفاوضات وكذلك قيمة التعويض، خلال الجلسة المقبلة للمحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، مؤكدا أن القضاء المصري هو المنوط به الفصل في القضية في ظل التحفظ على السفينة.
وعن تصريح الشركة بأن تعويم السفينة واجب هيئة قناة السويس، أكد أن ما تم هو إنقاذ للسفينة، خاصة وأن الأزمة أدت إلى أمر جلل وهو إغلاق القناة لمدة 6 أيام، وما تبعه من تداعيات اقتصادية.
وأوضح زيدان أنه بكل المقاييس الدولية فإن الحل الأمثل لتعويم سفينة بهذا الحجم 400 متر وبها 21 ألف حاوية يستلزم تخفيف الحمولة، وإذا تم هذا الأمر سيستغرق 3 أشهر كاملة، حيث يتطلب الأمر وجود روافع بعلو 51 مترا، ويتم تخفيف الحمولة على مراكب أخرى، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا لإغلاق القناة.
وأضاف أن الهيئة، ومن خلال فريق عمل بلغ 600 فرد وباستخدام كراكات لأول مرة في عملية كهذه، جرى تعويم السفينة في 6 أيام فقط دون خسائر في السفينة او البضائع، بينما كانت هناك مخاطرة وخسائر متوقعة في حالة تخفيف الحمولة.
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