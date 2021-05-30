الممثل القانوني لقناة السويس: التعويض المطلوب من إيفرجيفن خاضع للتفاوض

إسلام فضل – قال نبيل زيدان، الممثل القانوني ومدير الإدارة القانونية لهيئة قناة السويس، إن قيمة التعويض التي طلبتها الهيئة من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة “إيفرجيفن”، ما زالت خاضعة للتفاوض، وقد تزد أو تقل عن المبلغ الذي تم إعلانه.

وكانت الهيئة قد قدمت تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد تخفيض القيمة المطلوبة خلال التفاوض من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها فى بنك من فئة الـ ” A class “، فى مصر.

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وأوضح زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم الأحد، أنه سيتم تقديم الموقف النهائي للمفاوضات وكذلك قيمة التعويض، خلال الجلسة المقبلة للمحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، مؤكدا أن القضاء المصري هو المنوط به الفصل في القضية في ظل التحفظ على السفينة.

وعن تصريح الشركة بأن تعويم السفينة واجب هيئة قناة السويس، أكد أن ما تم هو إنقاذ للسفينة، خاصة وأن الأزمة أدت إلى أمر جلل وهو إغلاق القناة لمدة 6 أيام، وما تبعه من تداعيات اقتصادية.

وأوضح زيدان أنه بكل المقاييس الدولية فإن الحل الأمثل لتعويم سفينة بهذا الحجم 400 متر وبها 21 ألف حاوية يستلزم تخفيف الحمولة، وإذا تم هذا الأمر سيستغرق 3 أشهر كاملة، حيث يتطلب الأمر وجود روافع بعلو 51 مترا، ويتم تخفيف الحمولة على مراكب أخرى، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا لإغلاق القناة.

وأضاف أن الهيئة، ومن خلال فريق عمل بلغ 600 فرد وباستخدام كراكات لأول مرة في عملية كهذه، جرى تعويم السفينة في 6 أيام فقط دون خسائر في السفينة او البضائع، بينما كانت هناك مخاطرة وخسائر متوقعة في حالة تخفيف الحمولة.