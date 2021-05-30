وزير الخارجية لنظيره الإسرائيلي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

دوت الخليج – استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، بقصر التحرير في القاهرة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة.

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وأكد سامح شكري خلال اللقاء ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن جميع الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أعرب شكري عن أهمية التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لخلق مناخ مواتٍ لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبنّاءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تُعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأعاد وزير الخارجية تأكيد موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشوديّن في المنطقة.

وأكد شكري حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 استنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزيرين بحثا كذلك سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المُقبلة.

كما اتفقا على مواصلة التشاور بين البلدين والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل بحث كيفية الخروج من الجمود الحالي في مسار السلام.