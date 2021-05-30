قناة السويس: حمولة إيفرجيفن كانت تحتوي على 11 نوعا من المواد الخطرة دون علم الهيئة

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إسلام فضل – قال الربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة في هيئة قناة السويس، إن السفينة إيفرجيفن كانت تحتوي علي أكثر من 11 نوعا من المواد الكيميائية الخطرة في 348 حاوية.
وأضاف شعيشع، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم الأحد، أنه عندما سُئل ربان السفينة عن وجود مواد خطرة رد نافيا، إلا أنه عند مراجعة حاويات السفينة جرى اكتشاف 11 نوعا من المواد الكيماوية المؤكسدة.
وأوضح أنه من المفترض تواجد تلك المواد على طرفي السفينة أو المقدمة، لكن الربان أكد تواجدها في بطن السفينة.
وقررت أمس المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب طرفي الدعوة.
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