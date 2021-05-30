قناة السويس: حمولة إيفرجيفن كانت تحتوي على 11 نوعا من المواد الخطرة دون علم الهيئة

إسلام فضل – قال الربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة في هيئة قناة السويس، إن السفينة إيفرجيفن كانت تحتوي علي أكثر من 11 نوعا من المواد الكيميائية الخطرة في 348 حاوية.

وأضاف شعيشع، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم الأحد، أنه عندما سُئل ربان السفينة عن وجود مواد خطرة رد نافيا، إلا أنه عند مراجعة حاويات السفينة جرى اكتشاف 11 نوعا من المواد الكيماوية المؤكسدة.

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وأوضح أنه من المفترض تواجد تلك المواد على طرفي السفينة أو المقدمة، لكن الربان أكد تواجدها في بطن السفينة.

وقررت أمس المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب طرفي الدعوة.