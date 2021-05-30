وزارة العدل تتيح خدمات تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر هواتف آيفون

دوت الخليج – أعلنت وزارة العدل عن التوسع في تفعيل تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، ليشمل جميع الهواتف الذكية، ومنها أجهزة “الآيفون”.

وأوضح بيان لوزارة العدل أن المواطن يستطيع الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة، وذلك بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني store App ، فضلا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد .

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ويذكر أن التطبيق يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدِم ونوع المحرر.

كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع “GPS ” ، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناء على بيانات مؤكدة.