مال وأعمال

موانئ أبوظبي تدرج سندات بقيمة مليار دولار في سوق الأوراق المالية

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سي إن بي سي – أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة موانئ أبوظبي، البالغ قيمتها مليار دولار من فئة واحدة، اعتبارا من يوم الخميس 3 يونيو المقبل.

وجاء الإعلان عن إدراج السندات بموجب بيان نشره السوق على موقعه الإلكتروني تضمن أحكام التسعير الخاصة بالسندات، استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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