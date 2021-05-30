موانئ أبوظبي تدرج سندات بقيمة مليار دولار في سوق الأوراق المالية

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سي إن بي سي – أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة موانئ أبوظبي، البالغ قيمتها مليار دولار من فئة واحدة، اعتبارا من يوم الخميس 3 يونيو المقبل.
وجاء الإعلان عن إدراج السندات بموجب بيان نشره السوق على موقعه الإلكتروني تضمن أحكام التسعير الخاصة بالسندات، استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
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