الزراعة تعتمد 119 مليون جنيه لتمويل 23 مركز لتجميع الألبان في 10 محافظات

دوت الخليج – أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبلغ 119 مليون جنيه جديدة لتمويل 23 مركز تجميع الألبان في 10 محافظات.

واوضح الصياد أنه بذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله حوالي 253 مليون جنيه يستفيد منها 97 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

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وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت البيان المقدم من البنك الزراعي المصري لعدد 23 مركز تجميع ألبان في محافظات: البحيرة، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والفيوم، والإسماعيلية، وسوهاج، والأقصر، ودمياط، وبني سويف.

ولفت نائب وزير الزراعة إلى أن إجمالي التمويل الجديد الذي تم اعتماده لهذه المراكز، بلغ حوالي 119 مليون و631 ألف جنيه، يشمل تطوير المعدات، والإنشاءات، والسيارات المجهزة، والأدوات اللازمة لعملية التشغيل المطور.

وأوضح الصياد أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يساهم في توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

ومن ناحيته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.