الجزائر تعلن تخفيض مصاريف الحجر الصحي للعائدين إلى البلاد

سكاي نيوز عربية – قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، تخفيض مصاريف الإيواء للجزائريين العائدين إلى البلاد.

وحسب ما ذكر موقع “كل شيء عن الجزائر”، في نسخته الفرنسية، فإن القرار جاء خلال ترؤس تبون الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

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وأضاف أن الرئيس أمر بـ”إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي”.

وتابع: “إضافة إلى تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين في المئة للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن”.

وجاء القرار ردا على المطالب الشعبية، التي رأت أن مصاريف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي “مرتفعة”، حيث تصل إلى 41 ألف دينار جزائري.

ونظمت أمس السبت وقفة احتجاجية أمام البعثات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، للمطالبة بإعادة النظر في هذه التكاليف.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية تفرض على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة إحضار اختبار “آر.تي /بي سي-آر” سلبي، لا يتعدى 36 ساعة قبل تاريخ الذهاب (باللغة العربية، أو الفرنسية أو الإنجليزية) لاستحضاره عند التسجيل وتقديمه عند الوصول.