مال وأعمال

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعلق عضوية مالي

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سي إن بي سي  – قالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” علقت يوم الأحد عضوية مالي في التكتل الإقليمي على إثر الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.

وجاء قرار المجموعة بعد قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا بحضور أسيمي جويتا، قائد انقلاب مالي الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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