المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعلق عضوية مالي

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سي إن بي سي – قالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” علقت يوم الأحد عضوية مالي في التكتل الإقليمي على إثر الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
وجاء قرار المجموعة بعد قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا بحضور أسيمي جويتا، قائد انقلاب مالي الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.
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