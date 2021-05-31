بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري والجامعة الأمريكية بالقاهرة

دوت الخليج _ وقع البنك الأهلي المصري والجامعة الأمريكية بالقاهرة بروتوكول تعاون مشترك بهدف تقديم كافة خدمات البنك المصرفية بالجامعة.

حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك بالتجمع الخامس يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأمير حبيب نائب الرئيس المشارك للشئون المالية والمدير المالي للجامعة الأمريكية بالقاهرة وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، ورامي نقولا مدير إدارة الخزانة والنقد الأجنبي بالجامعة الامريكية وعدد من قيادات البنك والجامعة.

Your browser does not support the video tag.

أعرب يحيي أبو الفتوح عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع الجامعة الامريكية بالقاهرة، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي ضمن دور البنك المتنامي في تعزيز خطط الشمول المالي دعما لجهود الدولة من خلال إتاحة مختلف الخدمات المصرفية.

وأكد على استراتيجية البنك في التوسع في التحول الرقمي الذي يمثل مرحلة هامة في الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها تبعات جائحة كورونا والتي انعكست علي ضرورة التوسع في استخدام المنصات الرقمية في الحصول علي الخدمات وهو ما يتضح من خلال التوسع الملحوظ في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك من خلال تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني سعيا للتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

ومن جانبه أعرب أمير حبيب عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع كيان ضخم بحجم البنك الأهلي المصري، مشيرا إلي أن الشراكة بين البنك والجامعة تعد توجها استراتيجيا حيث تعكس عمق العلاقة بين الطرفين.

وقال أن البروتوكول يعد البداية لتفعيل كافة الخدمات المالية والمصرفية للجامعة الأمريكية بالقاهرة والعاملين بها من خلال البنك الأهلي المصري والاستفادة من الانتشار الجغرافي للبنك على مستوى الجمهورية بخلاف الفروع الجديدة المزمع تواجدها داخل مقار الجامعة، بما يمكن الطلبة من الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة. الأمر الذي يدعم توجه الجامعة نحو التوسع في الشمول المالي وتقليل حجم التعاملات النقدية بالجامعة.

كما أكد كريم سوس أن بروتوكول التعاون سيتيح انشاء فرعين للخدمة الكترونية بالحرم الجامعي بالقاهرة الجديدة والتحرير لتقديم كافة المنتجات والخدمات المصرفية تماشيا مع استراتيجيته للتحول الرقمي حيث تقوم هذه الفروع على مبدأ الخدمات الذاتية للعملاء بحيث تهدف إلى تقديم خدمة أفضل وأكثر تميزا لعملاء البنك خاصة بالنسبة لفئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات وكذا العملاء الذين هم في حاجة لخدمات سريعة توفر الوقت والمجهود، إضافة الى تزويد الجامعة بماكينات الصراف الالي الحديثة تيسيرا على روادها في الحصول على احتياجاتهم اليومية.

ومن جانبها أشارت هالة حلمي إلى أن هذا التعاون يشمل تفعيل خدمات الانترنت البنكي والدفع الالكتروني بنظام ال CPS والتي تمكن الجامعة من سداد المدفوعات الحكومية الخاصة بها الكترونيا، وخدمة الACH للتحويلات البنكية، بالإضافة إلى توفير برامج تمويل مميزة خاصة للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس واولياء الأمور.

كما يتيح خدمة التحصيل الالكتروني للرسوم الدراسية الخاصة بالطلبة من خلال البطاقات المدفوعة مقدما وبصفة خاصة بطاقة “ميزة ” للطلبة الأجانب بالجامعة والتي يصدرها البنك لكافة الطلاب مجانا لسداد كافة معاملاتهم اليومية ومصروفاتهم من خلال الموقع الالكتروني للجامعة أو من خلال نقاط البيع الالكترونية (POS) التي سيوفرها البنك داخل الجامعة، وكذا اصدار محافظ الهاتف المحمول لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.