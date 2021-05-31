الناتج الصناعي في اليابان ينمو 2.5 % خلال شهر إبريل

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وكالات _ أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم نمو الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل بنسبة 2.5% شهريا.
وجاءت نسبة الزيادة أقل من توقعات المحللين التي كانت 4.1% بعد نموه في مارس بـ 1.7% وفقا للبيانات المعدلة وليس بـ 2.2% وفقا للبيانات الأولية.
وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان نموا بـ 15.4% خلال أبريل متجاوزا التوقعات التي كانت 13% بعد نموه بـ 3.4% الشهر السابق.
من ناحيتها أبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في ضوء هذه البيانات على تقييمها للناتج الصناعي وقالت إنه يتزايد.
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