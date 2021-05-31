الهند تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 11 أبريل

_ سجلت الهند يوم الاثنين أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 11 أبريل بعد تسجيل 152734 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت الهند 3128 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28 مليون إصابة وعدد الوفيات 329100.