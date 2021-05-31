فيتاس تفاوض مجموعة بنوك لاقتراض 170 مليون جنيه

إسلام فضل _ كشف حسام هيبة، رئيس مجلس إدارة شركة فيتاس للتمويل متناهي الصغر، عن دخول الشركة مفاوضات مع عدد من البنوك لجمع تمويل بقيمة بين 150 إلى 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال المفاوضات مع صندوق سند الألماني للحصول على تمويل بقيمة بين 1 إلى 2 مليون دولار.

وأضاف هيبة، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن أبرز البنوك التي يتم التفاوض معها هي: الأهلي ومصر والإمارات دبي الوطني، تستهدف الشركة إعادة توظيفها في صورة قروض متناهية الصغر لعملائها.

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كانت “فيتاس” قد حصلت في 2019 على خط ائتماني دولاري من صندوق سند الألماني، بقيمة 500 ألف دولار، في أول تعاون بينهما.

حسام هيبة: نستهدف 300 مليون جنيه تمويلات خلال 2021.. ونخطط لرفع رأس المال بقيمة 30 مليون جنيه

وقال هيبة في تصريحاته لحابي، إن الشركة تستهدف ضخ تمويلات خلال العام الجاري بقيمة تتراوح ما بين 250 إلى 300 مليون جنيه لنحو 6 الآف عميل، مشيرًا إلى أن فيتاس ضخت ومولت نحو 7 الآف عميل منذ بداية عملها في 2019 وحتى نهاية مارس الماضي بقيمة بلغت 300 مليون جنيه.

وقال هيبة: “نخطط لزيادة رأسمال الشركة قبل نهاية العام الجاري بنحو 20 إلى 30 مليون جنيه”.

كانت فيتاس للتمويل متناهي الصغر، قد أجرت زيادة في رأسمالها خلال فبراير الماضي إلى 85 مليون جنيه، من 65 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 20 مليون جنيه.

وأضاف رئيس فيتاس، أن الشركة تستهدف افتتاح 3 أفرع جديدة قبل نهاية العام الجاري، موضحًا وصول عدد فروع الشركة الآن إلى 9 أفرع تغطي القاهرة، والمنصورة، والمنيا، والزقازيق، وسوهاج، وأسوان، والدقهلية.