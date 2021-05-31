بالم هيلز تعين حازم بدران وطارق طنطاوي في منصبي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تعيين حازم بدران وطارق طنطاوي في منصبي الرئيس التنفيذي المشارك للشركة وأعضاء مجلس إدارة منتدبين، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ الأمس.

كانت جريدة دوت الخليج قد انفردت في عددها الصادر الأحد قبل الماضي بالكشف عن تأسيس بدران وطنطاوي شركة فالور كابيتال بارتنرز.

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وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن يس منصور سيستمر في منصبه كرئيس مجلس إدارة تنفيذي، جنبا إلى جنب مع المجموعة التنفيذية الجديدة لتنفيذ استراتيجيات وسياسات الشركة.

ووفقا للبيان، يجلب حازم بدران 22 عاما من الخبرة في مجال التمويل والإستثمار والخدمات المالية غير البنكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشغل بدران منصب الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ورئيس مجلس إدارة شركة كوربليس.

وأمضى حازم 9 أعوام مع المجموعة المالية هيرميس القابضة حيث كان له دورا رئيسا كمدير تنفيذي في تعظيم مكانة هيرميس القابضة لتصبح أكبر بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشغل بدران العديد من المناصب الرئيسية في هيرميس القابضة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في سوريا ولبنان والعضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار.

وشغل طارق طنطاوي قبل إنضمامه لبالم هيلز منصب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وتمتد مسيرة طنطاوي المهنية إلى أكثر من 23 عاما من الخبرة في العديد من المجالات.

وشغل طنطاوي عدة مناصب عليا في شركات مصرية رائدة بما في ذلك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات ورئيس القطاع المالي لشركة بيتي ( مشروع مشترك بين المراعي وبيبسيكو)، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار بشركة سيجما كابيتال، ومستشار أول في قسم تمويل الشركات بشركة فين ريت للاستشارات.

وعقب يس منصور رئيس مجلس الإدارة قائلا:” يسعدني أن أرحب بحازم بدران وطارق طنطاوي وانضمامهم لعائلة بالم هيلز للتعمير في منصبهم التنفيذي، حيث إن سجلاتهم الحافلة وخبراتهم الواسعة تجعلهم الأمثل للمشاركة في قيادة الشركة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع فريق الإدارة القائم وذلك استنادا على سابقة أعمال الشركة خلال العقدين الماضيين”.

وتابع: أني متطلع للعمل والتعاون معهم مدعوما بالإدارة الحالية، ولدى ثقة كاملة في قدراتهم للحفاظ على مكانة بالم هيلز للتعمير الرائدة وتعزيزها في قطاع العقارات بمصر.