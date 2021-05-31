محمد سمير رئيسا تنفيذيا لمجموعة مكسيم وعالية النجدي للتسويق

أعلنت مجموعة مكسيم القابضة للاستثمار عن تعيين محمد سمير السيد في منصب الرئيس التنفيذي، وعالية النجدي في منصب رئيس التسويق التنفيذي للمجموعة.

ووفق بيان المجموعة، فإن سمير سيكون مسئولًا عن وضع معايير قياسية موحدة للوظائف والعمليات التشغيلية، وتحفيز نمو أعمال المجموعة الذي يعتمد على الشراكات والصفقات المشتركة، وتوجيه عمليات التوسع التي تستهدفها المجموعة في كافة القطاعات التي تعمل بها.

Your browser does not support the video tag.

وتابعت المجموعة أن عالية النجدي ستتولى صياغة استراتيجية متكاملة لقطاع التطوير العقاري، بالإضافة لصياغة وإطلاق المبادرات الخاصة بقطاع الضيافة واستراتيجيات ولاء العملاء.

وستعمل القيادتان الجديدتان معًا على تحفيز والإسراع بوتيرة النمو في المجموعة.

وتعليقًا على التعيينات الجديدة في المجموعة، قال الدكتور كرار رئيس مجلس الإدارة: “إننا ننظر للهيكلة الجديدة باعتبارها إضافة رئيسية وركيزة هامة لتقوية استراتيجية المجموعة، ودعم فريق العاملين من أجل تحقيق النمو اعتمادًا على أفضل الكوادر والمهارات التي تتمتع بسجل من الإنجازات البارزة في قطاعي التطوير العقاري والضيافة”.

وأضاف أن هذه التعيينات تأتي أيضًا في إطار جهود المجموعة للاستفادة من قدراتها المتخصصة في التنمية العقارية ومشروعات الضيافة، وكذلك لتأسيس محفظة متنوعة من الاستثمارات.

وتابع أنه من ناحية أخرى، تأتي استراتيجية النمو الجديدة في فترة ما بعد انتشار جائحة كورونا لتأكيد رغبة المجموعة في إعادة ترتيب أولوياتها وتكوين محفظة استثمارات متوازنة مع التركيز على تحقيق التميز التشغيلي وتحسين تجربة العملاء.

وسينضم محمد سمير لمجموعة مكسيم للاستثمار بعد عمله التي قضى فيها حوالي عقدين من الزمن بدوله الإمارات العربية المتحدة شغل خلالهما العديد من المناصب والأدوار في مجموعة جميره و كيرزنر انترناشيونال و إعمار للضيافة حيث وصل لمنصب مدير الشركة الإداري للعمليات والتطوير باعمار الامارات.

وخلال تلك الفترة أشرف سمير علي أكثر من 17 فندقًا تحت التطوير،

وكان سمير مسئولًا عن تطوير واداره أكثر من 23 فندقًا ومشروعًا سكنيًا في 5 دول هي الامارات ومصر والسعودية وتركيا والبحرين، وقاد فرق عمل تضم أكثر من 3000 موظف.

كما تتمتع النجدي بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاما في مجال الإدارة التجارية لقطاعي الضيافة والتطوير العقاري حتى وصلت لمناصب رفيعة، كما لعبت دورًا محوريًا في نمو العديد من الشركات المدعومة بالاستثمارات الخاصة، وتخصصت في صياغة والإشراف على تنفيذ استراتيجيات العمليات والاستراتيجيات التجارية في عدة شركات رائدة في قطاعي التطوير العقاري والضيافة.

وقال البيان إنه على خلفية الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، ستعمل إجراءات إعادة الهيكلة المؤسسية طويلة الأجل في المجموعة على وضع مجموعه مكسيم للاستثمار في مكانة سوقية متميزة تتيح لها اقتناص فرص النمو طبقًا للمستجدات الأخيرة في السوق.

وستعمل المجموعة على إعادة هيكلة محفظة استثماراتها ودمج عملياتها التشغيلية لتصبح أكثر مرونة وديناميكية في تقديم خدمات التصميم الاستثنائية لعملائها.