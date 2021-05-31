الدماطي: رفع أسعار مخبوزات دومتي بنحو 23%

رنا ممدوح _ قال محمد الدماطي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية ـ دومتي، إنها رفعت أسعار بعض منتجات المخبوزات ومنها دومتي ساندوتش بنحو 23%، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف رفع ربحية قطاع المخبوزات.

وافتتحت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، خط الإنتاج الثالث لها في قطاع المخبوزات الساندوتش والخبز الأسبوع الماضي.

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وتوقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دومتي، أن يحقق الخط الثالث نموًّا في حجم مبيعات قطاع المخبوزات أكثر من 35% وذلك بالربع الثالث من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن دومتي اعتمدت في تحقيق ربحيتها في الربع الرابع من العام الماضي والتي وصل قدرها إلى 52.9 مليون جنيه، ومبيعات بقيمة 815.7 مليون جنيه على قطاع المخبوزات، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الشركة إلى البورصة بتاريخ 2 مارس الماضي.

وصرح الدماطي أن هناك تحديات كبيرة يمر بها قطاع الصناعات الغذائية، يأتي في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الزيوت والذي وصل إلى أكثر من 50% وأيضًا اللبن البودرة.

وأضاف: تركز دومتي على تنمية أرباحها وتحسين دورة رأس المال وخاصة في النصف الثاني من العام الجاري بعد التخارج من العديد من الوكلاء ورفع أسعار بعض المنتجات.

الجدير بالذكر أن الدماطي قال في تعليقه على نتائج أعمال الشركة عن الربع الرابع إن خطة تطوير ربحية الجبنة ورفع أسعارها سيتطلب اغلاق مجموعة من الوكلاء وتقليل المديونية لإعطاء الفرصة لرفع متتالٍ في الأسعار.

وأغلق سهم شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي تعاملات الأمس على تراجع بنسبة 0.52%، وأغلق عند مستوى 3.8 جنيهات.

وفي منتصف مارس الماضي، وقع تحالف مكون من شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” وشركة الألبان الهولندية العالمية Friesland Campina International Holding B.V، اتفاقية شراكة لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال تصدير وبيع منتجات الجبن، تركز على التصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط من مصر.