سوديك تحقق 100.5 مليون جنيه صافي أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة ليصل إلى 100.468 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 30.006 مليون جنيه مقارنة بالربع المناظر.

وصعدت الإيرادات، وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 848.575 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 528.987 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 282.184 مليون جنيه، مقابل 167.391 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

فيما بلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح الربع الأول 0.28 جنيه مقابل 0.08 جنيه بالربع المقارن بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، قلصت سوديك خسائرها إلى 44.187 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 79.718 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 255.037 مليون جنيه، مقابل 165.447 مليون جنيه بالفترة المماثلة.