سوديك تحقق 114% زيادة في المبيعات المتعاقد عليها الربع الأول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، أن إجمالي المبيعات المتعاقد عليها وصلت إلى 1.85 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة 114% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت مبيعات الوحدات السكنية المتعاقد عليها 1.83 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بزيادة 117% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم.

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ومثلت الغاءات المبيعات 8% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، ووصلت المتحصلات النقدية إلى 1.23 مليار جنيه بالربع الأول.

وأعلنت الشركة عن تسليم 120 وحدة بمشروعات الشركة مقابل 100 وحدة تم تسليمها بالربع الأول بعام 2020.

وقال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك تعليقا على الأداء والنتائج المالية:” نحن سعداء بتحقيق هذه النتائج القوية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث حققت الشركة رقم قياسي جديد لإجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام، والذي جاء استمرارا للأداء القوى للمبيعات في الربع الأخير من العام الماضي”.

وتابع:” تسير العمليات الإنشائية وعمليات التسليم طبقا لما هو مخطط له، وتواصل سوديك استثمارها في الأصول العقارية طبقا لاستراتيجيتها الهادفة لنمو محفظة الإيرادات المتكررة في المستقبل”.