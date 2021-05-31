ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية والإمارات وقطر تخالفان الركب

فهد حسين – أغلقت أسواق المال الخليجية تداولات، أمس الأحد، على تباين في مؤشراتها وسط أداء إيجابي لبورصات السعودية والكويت وعمان والبحرين، وتراجع أسواق الإمارات والبورصة القطرية.

وواصلت سوق الأسهم السعودية “تداول” ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي في أطول سلسلة ارتفاعات يومية منذ نهاية أبريل الماضي بصعود مؤشرها الرئيسي “تاسي” 0.27% إلى مستوى 10547.67 نقطة، رغم تقلص السيولة لأكثر من 12مليار ريال وزيادة أحجام التداولات إلى 408.59 مليون سهم.

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وكان ارتفاع “تاسي” مدعوما بالارتفاع الجماعي لقطاعات السوق بخلاف البنوك الذي تراجع 0.18%، ليحقق المؤشر مكاسب سوقية بنحو 4 مليارات ريال.

سوق دبي المالي يهبط متمسكا بقمته التاريخية.. و4 قطاعات تتراجع بمؤشر أبوظبي

أما في الإمارات، فتمسك سوق دبي المالي بقمته التاريخية فوق 2800 نقطة رغم التراجع، فيما لم يتمكن مؤشر سوق العاصمة من التماسك أمام عمليات جني الأرباح، لتصل الخسائر السوقية لدبي وأبوظبي نحو 4.26 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية متراجعا 0.54% إلى مستوى 6513.09 نقطة، ليضيف الحلقة الثالثة لسلسلة هبوطه، مع تقلص السيولة وأحجام التداولات إلى 1.47 مليار درهم على 208.86 مليون سهم.

وتصدر قطاع الخدمات الأداء الإيجابي لخمسة قطاعات بصعوده 3.93% بدعم من الأداء القوي لسهمي “الجرافات البحرية” و”أبوظبي الوطني للسياحة والفنادق”، فيما جاء “الطاقة” على رأس 4 قطاعات أخرى بهبوطه 5.39% بضغط من الأداء السلبي لسهمي “دانة غاز” و”أدنوك”.

وخسر مؤشر أبوظبي 3.948 مليار درهم بتراجع رأس المال السوقي إلى 924.032 مليار درهم بالختام، من 927.980 مليارا الجلسة السابقة.

وفي دبي تراجع مؤشر السوق 0.26% إلى مستوى 2809.05 نقطة متمسكا بقمته التاريخية فوق 2800 نقطة بدعم من الأداء القوي لقطاع الاتصالات الذي ارتفع وحيدا بنسبة 0.75%، مع تقلص السيولة وأحجام التداولات إلى 175.86 مليون درهم على 103.99 مليون سهم.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي نحو 317 مليون درهم من قيمته السوقية بتراجع رأس المال السوقي إلى 385.531 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 385.848 مليارا الجلسة السابقة.

تباين مؤشرات بورصة الكويت والعام يصعد 0.06%

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تداولات أمس، ليرتفع مؤشرها العام هامشيا بنسبة 0.06% إلى مستوى 6211.01 نقطة بدعم من الأداء القوي للقطاعات القيادية كالبنوك والتأمين والاتصالات.

وصعد مؤشر السوق الأول 0.18%، فيما هبط مؤشرا “الرئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.12% و0.33% على الترتيب، وسط تراجع السيولة إلى 45.99 مليون دينار وارتفاع أحجام التداولات إلى 297.19 مليون سهم.

وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية 0.7% متصدرا الأداء الإيجابي لخمسة قطاعات ضمت الاتصالات والتأمين والبنوك أيضا، فيما تصدر “منافع” قائمة المتراجعين السبعة بهبوطه 1.61% تلاه العقار بنسبة 1.43%، واستقر قطاع التكنولوجيا.

مسقط والبحرين تستقران في المنطقة الخضراء وقطر تهوي 0.31%

وفي عمان أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته أمس مرتفعا 0.12% عند مستوى 3836.36 نقطة، وسط صعود مؤشرا قطاعي الصناعي والخدمات بنسبة 0.61% و0.31% على الترتيب، مع استقرار القطاع المالي، وسط سيولة بلغت 1.8 مليون ريال على 10.17 مليون سهم.

وفي البحرين، أغلق المؤشر العام مرتفعا 0.37% إلى مستوى 1538.42 نقطة، بدعم من الأداء القوي للبنوك التجارية والاستثمار اللذان ارتفعا 24.3% و0.94% على الترتيب، وسط تداولات بلغت 1.53 مليون سهما بسيولة قدرها 283.7 ألف دينار، لتصل القيمة السوقية للأسهم 9.58 مليار دينار.

ووسط علميات جني الأرباح، أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الأحد متراجعا 0.31% إلى 10730.61 نقطة، متأثرا بالأداء السلبي لخمسة قطاعات تصدرها البضائع ثم العقارات والتأمين والبنوك، مع تقلص السيولة وأحجام التداولات إلى 385.11 مليون ريال على 192.32 مليون سهم.