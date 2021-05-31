الرقابة المالية: بارادايم لوجستكس لا تملك حصة حاكمة بشركة أسطول للنقل البري

رنا ممدوح _ قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة بارادايم لوجيستكس المحدودة لا تعد مالكة لحصة حاكمة بشركة أسطول للنقل البري.

وأوضحت الهيئة في إفصاح للبورصة اليوم، أنه تبين ذلك في ضوء الرد على استفساراتها الموجه إلى الشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، بعد الإعلان عن تلقيها خطاب شركة بارادايم لوجستكس المحدودة المتضمن أنها مالكة لحصة حاكمة بشركة أسطول للنقل البري الخميس الماضي.

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وكانت بارادايم لوجيستكس تقدمت بعرض مبدئي غير ملزم يتضمن قيام الشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس على الاستحواذ على مساهمتها في شركة أسطول للنقل البري مقابل مديونية يقابلها إصدار أسهم زيادة برأس مال ايجيترانس وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.

وتضمن خطاب بارادايم التقييم المبدئي لسعر سهم ايجيترانس بمبلغ 14.7 جنيه للسهم، وأن القيمة المتوقعة لشركة أسطول للنقل البري في حدود 495 مليون جنيه إلى 640 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة أن بارادايم لوجستكس قامت بتوقيع عقد مع شركة راية القابضة يتضمن شرائها لعدد 53.959 مليون سهم من أسهم شركة أسطول للنقل البري بما يمثل نسبة 62.3% من رأس مال الشركة، وذلك نظير قيمة إجمالية قدرها 4.94 جنيه للسهم الواحد، بإجمالي قيمة 266.559 مليون جنيه- والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم-.

وأوضحت أنه بناء على ذلك فتقدر القيمة الإجمالية لشركة أسطول للنقل البري بالكامل مبلغ 427.8 مليون جنيه.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول اليوم مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.