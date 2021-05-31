شركة ERD للتطوير تطلق مشروع دايموند 2 بالعاصمة الإدارية بمبيعات مستهدفة مليار جنيه

بكر بهجت _ تعتزم شركة ERD للتطوير العقاري إطلاق مشروع “دايموند 2” وهو ثاني مشروعاتها بمنطقة الداون تاون.

وفي بيان للشركة قال محمد رزق رئيس مجلس الإدارة، إنه من المخطط أن يتم إطلاق المشروع خلال يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الخطة التسويقية للمشروع تتضمن تحقيق مليار جنيه مبيعات إجمالية منه.

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وأضاف أن المشروع يقام بنشاط تجاري إداري طبي فندقي، وتصل مساحته إلى حوالي 4700 متر، ويضم 550 وحدة بمساحات تبدأ من 23 متر.

وأضاف أن المشروع يتم تقسيمه ليكون كل نشاط مستقل بذاته، وتحديد الأدوار الخاصة بوحداته، لافتا إلى أن الشركة تسلمت أرض المشروع وأنهت كافة الإجراءات والحصول على التراخيص.

وتابع أن الشركة بدأت في أعمال الحفر بالمشروع وذلك قبل تسويقه، موضحا أنه من المخطط تسليم المشروع خلال عامين ونصف من التعاقد مع العملاء.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ERD للتطوير العقاري، إلى أن الشركة تمتلك ذراع مقاولات يتم من خلاله تنفيذ مشروعاتها، وخاصة مع ما تمتلكه من خبرة في تنفيذ مشروعات متنوعة.

ونوه بأن الشركة حققت مبيعات تجاوزت 75% بالبرج الأول “دايموند1” بالعاصمة الإدارية الجديدة والمجاور للبرج الثاني، وذلك في وقت قياسي، كما تم تسويق جزء من هذا المشروع لعملاء خارج مصر.

وأضاف أن شركة IDEA للاستشارات التسويقية تتولى عملية التسويق والبيع والإدارة المالية والتشغيل لمشروعي “دايموند 1″ و”دايموند 2” وفق استراتيجية تسويقية جديدة.